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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

В Раде озвучили план "Б" на случай проблем с газом этой зимой

Категория: Новости

В Раде озвучили план "Б" на случай проблем с газом этой зимой

В Верховной раде заявли, что имеют план "Б" на случай проблем с газом во время отопительного сезона 2019/2020. Об этом рассказал председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус, передает РБК-Украина.

Он отметил, что в случае проблем с отоплением газом планируют использовать электроотопление.

 

Мы имеем продолжительную сильную переговорную позицию во всех энергетических вопросах. В том числе и по транзиту газа. Если у нас вдруг будут какие-то проблемы с газом этой зимой, мы можем переходить на электроотопление, мы можем использовать больше электроотопленияя. То есть у нас есть запасные варианты, у нас есть план "Б",
- заявил Герус.

Ранее министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявлял, что без контракта на транзит газа газотранспортная система (ГТС) Украины может столкнуться с проблемами в течение февраля и марта.

На сегодняшний день существует 100%-й риск прекращения транспортировки газа из России с 1 января 2020 года. По словам Оржеля, запасы газа на уровне 21,5 млрд кубометров позволяют "полноценно выйти из отопительного сезона и обеспечить поставки в ревесному режиме каждому украинцу".

 



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