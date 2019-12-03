Под подозрением восемь человек: Соболев сделал громкое заявление об убийстве сына в Киеве

Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев, при покушении на которого убили его 3-летнего сына, заявил, что к заказу его убийства могут быть причастны восемь человек.

Об этом сообщает Klymenko Time в Telegram, передает издание «Апостроф».

При этом двое из них - судьи. Это судья Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов и экс-глава этого суда Виктор Татьков.

Еще один возможный причастный, по оценке Соболева, - это экс-нардеп Александр Грановский - смотрящий при Порошенко за судами и прокуратурой, который сейчас скрывается в Израиле.

Также названы имена: Руслан Брославский, Павел Малик, Николай Будынка, Евгения Бурун, Михаил Иванюк.

По всем упомянутым именам Соболев сказал так:

У меня даже нет претензий к этим людям, пока. Просто предлагаю сесть на детектор лжи… и пусть покажут, что невиновны.

Напомним, 1 декабря, в центре Киева на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестные обстреляли Range Rover. Одна из пуль прошла через стекло со стороны водителя, но тяжелые ранения получил именно трехлетний ребенок. Вскоре выяснилось, что за рулем авто находился депутат Киевского областного совета от партии "Блок Петра Порошенко" (БПП) Вячеслав Соболев. Погибший ребенок - это его трехлетний сын Александр.