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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

Кабмин одобрил допуск частных локомотивов на железную дорогу

Категория: Новости / Экономика и финансы

Кабмин одобрил допуск частных локомотивов на железную дорогу

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры в среду, 4 декабря.

Участников и условия проекта определит Мининфраструктуры. По словам главы ведомства Владислава Криклия, уже есть предложение от компаний на участие.

«Допуск частной тяги к работе позволит частично решить вопрос дефицита тягового подвижного состава «Укрзализныци» и протестировать функционирование рынка железнодорожных перевозок», - отметил он.

Во время работы пилотного проекта также планируют отработать технические и технологические вопросы частной тяги, а также безопасность перевозок. Результаты «пилота» учтут при имплементации нового закона о железнодорожном транспорте.


Источник: «Слово и Дело».



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