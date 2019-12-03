Роберт Дауни-младший записал видеообращение к украинским зрителям

Один из самых известных голливудских актеров Роберт Дауни-младший, снявшийся в новой комедии "Дулиттл", записал необычное сообщение для украинских зрителей.

Эксцентричный доктор Дулитл, в которого блестяще перевоплотился актер, лично приглашает всех в увлекательное путешествие в кино.

В видео актер рассуждает, похож ли попугай Полинезия на соловья и кто из его друзей взялся бы за приготовление украинского борща.

В украинский прокат "Дулиттл" выйдет 9 января 2020 года. Режиссером новой картины выступил Стивен Гейган ("Трафик").

Говорящих животных в фильме, которых можно увидеть на персонажных постерах, будут озвучивать Эмма Томпсон (попугай), Крэйг Робинсон (мышь), Рэйф Файнс (тигр), Том Холланд (собака), Селена Гомес (жираф), Марион Котийяр (лиса), Октавия Спенсер (утка), Кумейл Нанджиани (страус), Рами Малек (горилла), Джон Сина (белый медведь), Кармен Эджого (львица) и Фрэнсис де ла Тур (гинко-парящая). Также в ленте появятся Антонио Бандерас, Майкл Шин и Джим Бродбент.

Напомним, фильм основан на популярной в 20-е годы в США серии детских книг Хью Лофтинга о ветеринаре Докторе Дулиттле, который умел разговаривать с животными. В 1967 из детской книги сделали одноименный мюзикл, главную роль в котором исполнил Рекс Харрисон. Спустя 30 лет студия 20th Century Fox решила создать ремейк картины, а роль Дулиттла исполнил комедийный актер Эдди Мерфи.