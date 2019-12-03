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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Масштабный пожар на Троицкой: один человек погиб, 25 находятся в больницах города

Категория: Новости / Происшествия

Масштабный пожар на Троицкой: один человек погиб, 25 находятся в больницах города

Сегодня, 4 декабря 2019 года, в Одессе произошел большой пожар в шестиэтажном здании, памятнике архитектуры государственного значения, расположенном по улице Троицкой, 25 (угол ул. Пушкинской).

По данным управления ГСЧС в Одесской области, возгорание началось на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

К тушению были привлечены 120 человек личного состава и 20 единиц техники, сообщает пресс-служба мэрии.

В ликвидации пожара также задействованы 9 единиц спецтехники коммунальных предприятий: «Одесгорэлектротранс», «Одесгорсвет», «Горзелентрест» (вышки и автолестницы, которые могут поднимать людей на высоту 32 метра) и спецтехника бизнес-структур, которая осуществляла подвоз воды.

По информации ГСЧС, по состоянию на 12:49: площадь пожара ориентировочно составляла 2000 кв.м, работы по эвакуации людей завершены. В результате пожара пострадали пятеро пожарных. Ликвидация пожара продолжается.

По состоянию на 14.10:

В больницах города находится 21 человек (12 взрослых и 9 детей). Погиб один человек.

Улица Пушкинская перекрыта для движения автотранспорта. Работа городского электротранспорта, маршрут которого пролегает по данной улице, временно приостановлена (троллейбусы №№1, 5). Троллейбусы №№7, 9, 10 следуют до вокзала. Движение трамваев №№ 5 и 28 слишком затруднено.

По информации ГСЧС, по состоянию на 14:18 пожар локализован на площади 4000 кв.м. 

 [media=http:/www.youtube.com/watch?v=ZTX3A2mB2Bw&feature=emb_logo/]

По состоянию на 17:00 в стационарах больниц города находятся 25 человек, пострадавших в результате пожара: 15 учащихся колледжа, 4 сотрудника колледжа и 6 сотрудников ГУ ГСЧС в Одесской области.

Как отметили в департаменте здравоохранения Одесского городского совета, всем пациентам оказывается квалифицированная медицинская помощь, пострадавшие обеспечены всеми необходимыми медикаментами и препаратами крови.

В результате пожара погиб один человек. 

На данный момент ведется поиск учащихся и сотрудников колледжа, с которыми до сих пор не удается установить связь.



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