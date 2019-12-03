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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Зеленский требует выяснить обстоятельства пожара в Одессе

Категория: Новости

Зеленский требует выяснить обстоятельства пожара в Одессе

Президент Владимир Зеленский поручил председателю Одесской ОГА Максиму Куцему и всей местной власти сделать все для помощи пострадавшим и их семьям и как можно быстрее выяснить все обстоятельства, приведшие к пожару в колледже. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

Президент отметил, что по состоянию на 6:00 в Одессе одна погибшая студентка, 14 пропавших без вести (среди них - 5 студентов), 27 человек в больницах.

В ужасном пожаре в Одессе мы уже потеряли 16-летнюю студентку Ксению Бабенко. Вся страна сочувствует ее родителям. Мы не оставим вас наедине с вашим горем. Мы все надеемся, что с 14 пропавших без вести как можно больше найдутся здоровыми и невредимыми. Но хочу никого обманывать - жертв может быть больше,
- написал он.

По его данным, 21 человек сейчас в больницах в состоянии средней тяжести, а 5 человек - в тяжелом.

Хочу отметить без преувеличения героическую борьбу наших пожарных и спасателей. 7 из них также сейчас на больничных койках,
- написал он.

Ранее в Одесской областной государственной администрации сообщили, что пожар в колледже 4 декабря вероятно возник из-за сломанного удлинителя. Отметим, что сообщалось о 28 пострадавших в пожаре.

Также полиция открыла уголовное производство по факту пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

 



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