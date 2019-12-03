Зеленский требует выяснить обстоятельства пожара в Одессе

Президент Владимир Зеленский поручил председателю Одесской ОГА Максиму Куцему и всей местной власти сделать все для помощи пострадавшим и их семьям и как можно быстрее выяснить все обстоятельства, приведшие к пожару в колледже. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.
Президент отметил, что по состоянию на 6:00 в Одессе одна погибшая студентка, 14 пропавших без вести (среди них - 5 студентов), 27 человек в больницах.
По его данным, 21 человек сейчас в больницах в состоянии средней тяжести, а 5 человек - в тяжелом.
Ранее в Одесской областной государственной администрации сообщили, что пожар в колледже 4 декабря вероятно возник из-за сломанного удлинителя. Отметим, что сообщалось о 28 пострадавших в пожаре.
Также полиция открыла уголовное производство по факту пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.