Из-за пожара в Одессе объявлен двухдневный траур

4 декабря 2019 года в Одессе произошел масштабный пожар в шестиэтажном здании, памятнике архитектуры государственного значения, расположенном по улице Троицкой, 25 (угол ул. Пушкинской).

Распоряжением Одесского городского головы 5-6 декабря объявлены в Одессе днями траура, передает пресс-служба мэрии.

На зданиях города приспущены Государственный Флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами.

Предприятиям, учреждениям, организациям города независимо от формы собственности рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.

По состоянию на утро 5 декабря в больницах Одессы находятся 29 человек, пострадавших в результате пожара.

Сотрудники ГСЧС непрерывно ведут работы по проливке здания.