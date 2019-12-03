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  • Дата: Сегодня, 11:00
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Из-за пожара в Одессе объявлен двухдневный траур

Категория: Новости / Происшествия

Из-за пожара в Одессе объявлен двухдневный траур

4 декабря 2019 года в Одессе произошел масштабный пожар в шестиэтажном здании, памятнике архитектуры государственного значения, расположенном по улице Троицкой, 25 (угол ул. Пушкинской). 

Распоряжением Одесского городского головы 5-6 декабря объявлены в Одессе днями траура, передает пресс-служба мэрии.
На зданиях города приспущены Государственный Флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами.
Предприятиям, учреждениям, организациям города независимо от формы собственности рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.

По состоянию на утро 5 декабря в больницах Одессы находятся 29 человек, пострадавших в результате пожара.
Сотрудники ГСЧС непрерывно ведут работы по проливке здания.



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