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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Одесситы массово сдают кровь для пострадавших на пожаре

Категория: Новости

Одесситы массово сдают кровь для пострадавших на пожаре

Желающих помочь пострадавшим на пожаре в Одессе так много, что очередь тянется до первого этажа Станции переливания крови в Бисквитном переулке, 2. 

Об этом на своей странице в Facebook написал одессит Евгений Лата, передает Depo.Одесса.

По его словам, в регистратуре попросили не сдавать кровь до следующей недели.

Запасов крови сейчас хватает, а обработать такую толпу людей физически невозможно,
– пишет Лата.

 

Напомним, вчера одесситов приглашали сдать кровь для пострадавших в результате пожара в Одессе.

В результате пожара в одесском колледже в четверг, 4 декабря, погибла 17-летняя студентка. Продолжаются поиски 14 человек, которые могли находиться в здании колледжа во время пожара. Ранее сообщалось о 29 пострадавших в результате пожара.

По поводу пожара граждане могут обращаться на "горячие линии" полиции, ГСЧС и департамента здравоохранения.

 



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