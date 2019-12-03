Одесситы массово сдают кровь для пострадавших на пожаре

Желающих помочь пострадавшим на пожаре в Одессе так много, что очередь тянется до первого этажа Станции переливания крови в Бисквитном переулке, 2.

Об этом на своей странице в Facebook написал одессит Евгений Лата, передает Depo.Одесса.

По его словам, в регистратуре попросили не сдавать кровь до следующей недели.

Запасов крови сейчас хватает, а обработать такую толпу людей физически невозможно,

– пишет Лата.

Напомним, вчера одесситов приглашали сдать кровь для пострадавших в результате пожара в Одессе.

В результате пожара в одесском колледже в четверг, 4 декабря, погибла 17-летняя студентка. Продолжаются поиски 14 человек, которые могли находиться в здании колледжа во время пожара. Ранее сообщалось о 29 пострадавших в результате пожара.

По поводу пожара граждане могут обращаться на "горячие линии" полиции, ГСЧС и департамента здравоохранения.