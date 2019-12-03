Трамп о разговоре с Зеленским: я просил об услуге для США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским просил об услуге для США, а не для себя. Об этом он написал в Twitter, передает РБК-Украина.
Трамп сказал, что слово "мы" он использовал как всю страну.
Трамп пишет, что после этого сказал, чтобы генеральный прокурор США позвонил Зеленскому или его людям.
Напомним, что 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая состоялась 25 июля после парламентских выборов в Украине.
Во время разговора Трамп попросил Зеленского об услуге, а также заявил о мягкой позиции Европы по усилению давления на РФ. Американский лидер заявил, что США больше поддерживают Украину, чем Евросоюз.