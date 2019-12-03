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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Трамп о разговоре с Зеленским: я просил об услуге для США

Категория: Новости / Политика

Трамп о разговоре с Зеленским: я просил об услуге для США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским просил об услуге для США, а не для себя. Об этом он написал в Twitter, передает РБК-Украина.

Трамп сказал, что слово "мы" он использовал как всю страну.

 

 

Когда я сказал в своем телефонном звонке президенту Украины, что хотел бы, чтобы он оказал США услугу, я имел в виду Соединенные Штаты, нашу страну,
- написал Трамп.

Трамп пишет, что после этого сказал, чтобы генеральный прокурор США позвонил Зеленскому или его людям.

Демократы должны извиниться перед американцами!
- заявил он.

Трамп о разговоре с Зеленским: я просил об услуге для США

 

Напомним, что 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая состоялась 25 июля после парламентских выборов в Украине.

Во время разговора Трамп попросил Зеленского об услуге, а также заявил о мягкой позиции Европы по усилению давления на РФ. Американский лидер заявил, что США больше поддерживают Украину, чем Евросоюз.

 



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