Зеленский попросил поддержки у религиозных лидеров страны

Президент Владимир Зеленский накануне саммита в Нормандском формате встретился с представителями церквей и религиозных организаций Украины.

Об этом сообщает сайт главы государства, передает Укринформ.

Как отмечается, глава государства поблагодарил за совместное обращение иерархов к жителям временно оккупированных территорий, а также за работу, которую проводят святые отцы для украинцев. В связи с переговорами лидеров стран Нормандского формата Президент призвал поддержать мирные инициативы украинской стороны.

Мы – разные, у нас разные конфессии, церкви, мечети, синагоги и тому подобное. И это нормально, потому что у нас большая, очень красивая, иногда со сложностями, но наша дорогая страна. Очень верю в вас,

– отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что через три года блокирования встречи «Нормандской четверки» появилась возможность начать диалог.

Глава государства подчеркнул, что ему важно услышать советы.

Тогда буду чувствовать, что все мы вместе,

– сказал он.

Представители церквей и религиозных организаций отметили, что молятся за мир в Украине, и пожелали президенту силы, терпения и Божьего благословения на переговорах лидеров стран – участниц Нормандского формата.

Отдельно было акцентировано внимание на недопустимости преследования верующих разных конфессий на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также судебных решений о ликвидации культовых сооружений.

Митрополит Украинской православной церкви Онуфрий поддержал мирные инициативы.

Жизнь человека ничем не может быть оправдана или выкупленна. Она - самое дорогое во всем мире. То, что вы начали эту миссию миротворчества, – мы вам за это благодарны и понимаем, что это сложный процесс. Но его надо было начать – процесс не может иметь успеха, если кто-то его не начнет,

– отметил Митрополит.

По его словам, вопрос необходимо решать путем диалога.

Предстоятель Православной церкви Украины, Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний отметил:

Церкви имеют большой потенциал, который нужно использовать в тех мирных инициативах, которые вы сейчас проявляете относительно завершения этой страшной войны. Мы молимся за мир – за справедливый мир в Украине.

Предстоятель ПЦУ отметил, что много путешествует по Украине и общается с людьми.

Они иногда не понимают, им надо больше доносить информацию, убеждать. Церкви могут выполнять эту миссию – доносить правдивую информацию. Например, часто спрашивают – как вы относитесь к рынку земли, к урегулированию ситуации на Донбассе далее,

Предстоятель ПЦУ также обратился с просьбой посодействовать в решении вопросов преследования прихожан и судебных решений относительно храмов в аннексированном Крыму и на Донбассе.

– рассказал Епифаний.

Верховный архиепископ Киево-Галицкий, Глава Украинской греко-католической церкви Святослав отметил, что сейчас Украина является демократическим государством, где все чувствуют себя свободно – независимо от вероисповедания, – и религиозное сообщество дорожит таким положением дел.

Хочу пожелать вам силы Моисея, который мог сказать фараону «Let my people go». Потому что никто так сегодня не заинтересован, чтобы наступил мир в Украине, как сами украинцы. Россия имеет свои интересы, богатые страны запада имеют свои интересы. Мы не можем в тех переговорах отступиться от своего желания быть свободной, независимой державой, которая выбрала свой путь развития. Мы достойны того, чтобы другие народы, наши соседи уважали наш выбор,

Он пожелал президенту мудрости и заверил в поддержке в работе на благо украинцев.

– подчеркнул предстоятель УГКЦ.

Представители церквей и религиозных организаций также выразили беспокойство относительно законопроекта №0931 относительно гармонизации законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации с правом Европейского Союза, отметили вопрос выделения земли для строительства культовых сооружений, а также подчеркнули необходимость сотрудничества для поддержания безопасности внутри страны.

Президент заверил в готовности к встречам и решению проблем.