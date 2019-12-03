ГСЧС требует закрыть одесский медин, «Привоз» и «Радужный» из-за угрозы пожаров и ЧП

В ноябре управление ГСЧС в Одесской области подало иски в Одесский окружной админсуд с требованием прекратить эксплуатацию зданий медина, «Привоза» и массива «Радужный». Об этом «Пушкинская» узнала из судебного реестра.

Так, управление ГСЧС требует прекратить эксплуатацию всех корпусов одесского медина. Ведомство ссылается на результаты проверки зданий от 24 октября, согласно которым там выявлены нарушения законодательства в сфере техногенной и пожарной безопасности.

«Они влияют на риск возникновения чрезвычайной ситуации, аварии или пожара и могут представлять угрозу жизни и здоровью людей», — считают в управлении.

Аналогичный иск ГСЧС подала на «Жилищно-коммунальный сервис». В нем служба просит приостановить эксплуатацию домов массива «Радужный». В частности, речь идет об отключении домов №1,2, 3, 4, 5, 6, 7а, 7б, 7в, 8, 9/1, 10а, 10б, 10в, 11, 11/1 и 11/2 от электроэнергии, а также об ограничении доступа к ним.

Еще один иск управление ГСЧС подало на «Торговый дом “Привоз”». Ссылаясь на результаты августовской проверки, оно просит полностью остановить эксплуатацию территории, зданий и сооружений рынка «Привоз», пока его руководство не устранит все нарушения.

Напомним, вчера в Одессе сгорел колледж на улице Троицкой. В результате пожара, с последствиями которого борются до сих пор, погибла одна из студенток. Еще 5 человек находятся в тяжелом состоянии, а 21 — в состоянии средней тяжести. 14 человек пропали без вести.

Сегодня, 5 декабря, в здании будут работать спасатели, специалисты из Киева помогут разобрать завалы.

Напомним, что в 2017 году в Одессе произошел трагический пожар в детском лагере «Виктория». После этого ГСЧС начала масштабную проверку зданий на соответствие требованиям пожарной безопасности. Это, однако, не помогло предотвратить страшные ЧП в психиатрической больнице и отеле «Токио Стар».