Названа стоимость восстановления водительских прав онлайн

В ближайшее время появится онлайн-сервис, с помощью которого украинцы смогут заказать или восстановить утерянное водительское удостоверение, сообщает в четверг, 5 декабря, пресс-служба МВД, передает Корреспондент.net

По словам замминистра Сергея Гончарова, для заказа или восстановления водительского удостоверения нужно будет сделать несколько кликов на любом гаджете и заплатить 210 грн.

Он уточнил, что, например, при потере документа нужно:

1) иметь "электронное средство идентификации гражданина, которое может быть сопоставлено с информацией в реестрах";

2) зайти в электронный кабинет водителя и указать, что удостоверение утеряно;

3) предоставить скан-копию медицинской справки о том, что нет противопоказаний;

4) выбрать удобный пункт выдачи;

5) оплатить 201 грн.

И вам приходит сообщение о том, что можете забрать его в любое удобное время, - добавил Гончаров. - добавил Гончаров.

Ранее сообщалось, что Кабмин решил протестировать введение электронных водительских прав и техпаспортов. Для этого будет использоваться приложение Дія.