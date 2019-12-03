Украинские дороги будут строить из шлака

Кабинет министров разрешил использовать металлургические шлаки и золы в дорожных работах. Решение было принято на заседании правительства 4 декабря, сообщает ЛІГА.Бизнес со ссылкой на Министерство инфраструктуры.

В частности, это позволит заместить импорт битума из России и сэкономить во время строительства дорог, отмечают в ведомстве.

По словам главы министерства Владислава Криклия, уже наработана база нормативно-технических документов, которые учитывают европейский опыт в этом вопросе.

Эти нормы регламентируют требования к технологическим процессам и составляющим дорожного бетона, главной из которых является применение исключительно высококачественного портландцемента, а также непосредственно металлургических шлаков,

- сказал он.

Кроме того, согласно решению Кабмина, теперь на тендерах по ремонту и строительству дорог будет учитываться не только критерий предложенной цены, но и мероприятия по защите окружающей среды с удельным весом не менее 10%.

Такое решение должно улучшить экологическую ситуацию - отходы будут не загрязнять окружающую среду, а "работать" на благо общества",

- отметил Криклий.