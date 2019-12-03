Украинские дороги будут строить из шлака

Кабинет министров разрешил использовать металлургические шлаки и золы в дорожных работах. Решение было принято на заседании правительства 4 декабря, сообщает ЛІГА.Бизнес со ссылкой на Министерство инфраструктуры.
В частности, это позволит заместить импорт битума из России и сэкономить во время строительства дорог, отмечают в ведомстве.
По словам главы министерства Владислава Криклия, уже наработана база нормативно-технических документов, которые учитывают европейский опыт в этом вопросе.
Кроме того, согласно решению Кабмина, теперь на тендерах по ремонту и строительству дорог будет учитываться не только критерий предложенной цены, но и мероприятия по защите окружающей среды с удельным весом не менее 10%.