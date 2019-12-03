У Зеленского готовы к изменению Конституции после "нормандских переговоров"

У команды президента Украины есть готовность провести конституционную реформу по итогам саммита в "нормандском формате", но обещают ограничить эти изменения вопросами децентрализации, в том числе в отношении ОРДЛО.
Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак на встрече в Лондоне, организованной Chatham House и "Украинской призмой", сообщает корреспондент "Европейской правды", принимавший в ней участие.
По словам Ермака, это требование будет выполнено, поскольку предусмотрено минскими договоренностями.
Ермак также выразил уверенность, что это не будет нести угрозу целостности Украины.