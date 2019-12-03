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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

У Зеленского готовы к изменению Конституции после "нормандских переговоров"

Категория: Новости / Политика

У Зеленского готовы к изменению Конституции после "нормандских переговоров"

У команды президента Украины есть готовность провести конституционную реформу по итогам саммита в "нормандском формате", но обещают ограничить эти изменения вопросами децентрализации, в том числе в отношении ОРДЛО.

Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак на встрече в Лондоне, организованной Chatham House и "Украинской призмой", сообщает корреспондент "Европейской правды", принимавший в ней участие.

По словам Ермака, это требование будет выполнено, поскольку предусмотрено минскими договоренностями.

Украина готова выполнить положение "минских договоренностей", которое предусматривает проведение конституционной реформы в части децентрализации,
 - заявил он.

Ни о какой федерализации речь не идет,
- добавил помощник президента.

Ермак пояснил, что изменения Конституции, о которых идет речь, будут касаться передачи части полномочий на места, но будут также определенные положения, касающиеся ОРДЛО.

Отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия. Но это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия,
- добавил он.

Ермак также выразил уверенность, что это не будет нести угрозу целостности Украины.

 



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