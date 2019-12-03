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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Рада планирует отсрочить увеличенные штрафы за ввоз "евроблях"

Категория: Новости

Рада планирует отсрочить увеличенные штрафы за ввоз "евроблях"

Парламент принял за основу в первом чтении законопроект №2288 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного порядка применения статей 470 и 481" об отсрочке увеличения штрафа за ввоз "евроблях", передает РБК-Украина.

За законопроект проголосовали 311 нардепов. Депутаты также поддержали сокращенную процедуру подготовки проекта ко второму чтению.

Документом предлагается дополнить раздел ХХ "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса новым пунктом 95 по фактической приостановке действия новых санкций, предусмотренных частями четвертой-шестой статьи 470 и четвертой-шестой статьи 481 Таможенного кодекса.

В случае принятия законопроекта к лицам, которые совершили нарушения таможенных правил, предусмотренные частями четвертой-шестой статьи 470 и частями четвертой-шестой статьи 481 ТКУ, в период с 22 августа по 31 декабря 2019 года включительно, будут применяться санкции в виде штрафа в размере 8500 грн и 17000 грн соответственно,
- говорится в решении профильного комитета.

 



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