Рада планирует отсрочить увеличенные штрафы за ввоз "евроблях"

Парламент принял за основу в первом чтении законопроект №2288 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного порядка применения статей 470 и 481" об отсрочке увеличения штрафа за ввоз "евроблях", передает РБК-Украина.

За законопроект проголосовали 311 нардепов. Депутаты также поддержали сокращенную процедуру подготовки проекта ко второму чтению.

Документом предлагается дополнить раздел ХХ "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса новым пунктом 95 по фактической приостановке действия новых санкций, предусмотренных частями четвертой-шестой статьи 470 и четвертой-шестой статьи 481 Таможенного кодекса.