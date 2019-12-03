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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Instagram не позволит регистрироваться пользователям младше 13 лет

Категория: Новости

Instagram не позволит регистрироваться пользователям младше 13 лет

Социальная сеть Instagram объявила об обновлении правил регистрации. Отныне она будет спрашивать дату рождения и не позволит создавать аккаунты пользователям, которым не исполнилось 13 лет. Об этом сообщает пресс-служба Instagram.

Отмечается, что обязательное указание даты рождения при регистрации позволит "уберечь молодежь и вообще создать условия для среды, более соответствующей возрасту людей". При этом дата рождения будет показываться другим пользователям Instagram.

Как сообщается, указание даты рождения позволит предлагать пользователям более персонализированный контент, в том числе образовательного характера.

Кроме того, Instagram анонсировал запуск функции контроля над личными сообщениями: можно указывать пользователей и группы, от которых они будут блокироваться.

Ранее сообщалось, что Instagram начал тестировать отказ от лайков по всему миру. Теперь в графе людей, поставивших лайк под фото, не показывается точная цифра — только "и другие".

 


Источник: 112.ua



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