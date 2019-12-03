Instagram не позволит регистрироваться пользователям младше 13 лет

Отмечается, что обязательное указание даты рождения при регистрации позволит "уберечь молодежь и вообще создать условия для среды, более соответствующей возрасту людей". При этом дата рождения будет показываться другим пользователям Instagram.

Как сообщается, указание даты рождения позволит предлагать пользователям более персонализированный контент, в том числе образовательного характера.

Кроме того, Instagram анонсировал запуск функции контроля над личными сообщениями: можно указывать пользователей и группы, от которых они будут блокироваться.

Ранее сообщалось, что Instagram начал тестировать отказ от лайков по всему миру. Теперь в графе людей, поставивших лайк под фото, не показывается точная цифра — только "и другие".