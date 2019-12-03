После пожара в Одессе Зеленский поручил срочно проверить школы, больницы и общежития

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу Кабинету министров Украины совместно с органами местной власти в месячный срок провести детальную и всестороннюю проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности заведений, учреждений и организаций с массовым пребыванием людей, передает "Интерфакс-Украина".
Зеленский требует жестко реагировать на факты выявленных нарушений пожарной или техногенной безопасности, добиваться их безусловного устранения, а также привлечения к ответственности должностных лиц, допустивших такое.
Президент предлагает оценить состояние и уровень обеспеченности материально-техническими и транспортными ресурсами спасательных подразделений, служб неотложного реагирования и медицины катастроф; предусмотреть совершенствование их технического оснащения и обновление современными средствами спасения и коммуникаций.
Зеленский призвал быть ответственными и выучить, наконец-то, полученные страшные уроки ради сохранения самого ценного – жизни украинских граждан.