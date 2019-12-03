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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

После пожара в Одессе Зеленский поручил срочно проверить школы, больницы и общежития

Категория: Новости / История и общество

После пожара в Одессе Зеленский поручил срочно проверить школы, больницы и общежития

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу Кабинету министров Украины совместно с органами местной власти в месячный срок провести детальную и всестороннюю проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности заведений, учреждений и организаций с массовым пребыванием людей, передает "Интерфакс-Украина".

 

Провести проверку всех должностных лиц, которые дают выводы о состоянии пожарной безопасности того или иного объекта на предмет халатности, безответственности или недобропорядочности при исполнении ими служебных обязанностей,
- написал он на своей странице в Facebook.

Зеленский требует жестко реагировать на факты выявленных нарушений пожарной или техногенной безопасности, добиваться их безусловного устранения, а также привлечения к ответственности должностных лиц, допустивших такое.

Президент предлагает оценить состояние и уровень обеспеченности материально-техническими и транспортными ресурсами спасательных подразделений, служб неотложного реагирования и медицины катастроф; предусмотреть совершенствование их технического оснащения и обновление современными средствами спасения и коммуникаций.

Отдельно призываю бизнес – владельцев торговых центров, кинотеатров, ресторанов, гостиниц и т.д. быть социально ответственными, обеспечить в своих заведениях пожарную безопасность, не дожидаясь государственных проверок,
- отметил он.

Зеленский призвал быть ответственными и выучить, наконец-то, полученные страшные уроки ради сохранения самого ценного – жизни украинских граждан.

О проделанной работе, актуальных проблемах и предложениях прошу доложить до 10 января 2020 года,
- резюмировал президент.

 



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