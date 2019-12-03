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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

В Украине постоянно находятся более 50 "воров в законе" - МВД

Категория: Новости / История и общество

В Украине постоянно находятся более 50 "воров в законе" - МВД

По данным полиции, в Украине постоянно находятся более 50 главарей преступного мира.

Об этом в комментарии журналистам заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает Укринформ.

 

 

По данным полиции, у нас постоянно находятся более 50 главарей преступного мира,
- сказал Геращенко.

Замминистра напомнил, что Президент Владимир Зеленский подал в парламент законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом".

По словам Геращенко, этот законопроект готовился вместе со специалистами МВД, Нацполиции и Офиса Президента, он направлен на то, чтобы в Украине было жесткое наказание для "воров в законе".

Это законодательство также нам позволит упростить процедуру доказывания в суде того, что именно тот или иной человек был" крышей "для десятков других преступников,
- уточнил замминистра.



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