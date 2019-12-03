"1,5 млн гривен на собственное дело": правительство начинает программу кредитования малого бизнеса

Кабинет министров Украины готовит к запуску программу по поддержке микро- и малого предпринимательства. Она начнет свою работу с 1 февраля 2020-го года, а объем кредита составит 1,5 млн грн на 5 лет.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНИАН со ссылкой на Правительственный портал.

Эта программа является продолжением инициативы президента Украины Владимира Зеленского, о которой он говорил в своем недавнем видеообращении к работникам.

Ее суть очень проста - стимулировать появление новых предпринимателей и поощрить возвращаться наших заробитчан домой и открывать бизнес здесь,

- отметил Алексей Гончарук.

По его словам, сейчас нарабатывают все необходимые решения для запуска. Уже в ближайшее время начнут принимать заявки. Сейчас уже работает веб-портал http://smeprogram.guf.gov.ua/, где можно оставить запрос на участие в программе.

5% годовых - если выручка до 25 млн грн и создаются минимум 2 рабочих места; 7% годовых - для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест (но за каждого нового работника ставка снизится на 0,5%!); 9% годовых - для бизнеса с выручкой до 50 млн грн,

- объяснил соотношение процентных ставок Гончарук.

Как отметил премьер, стартапы смогут участвовать с начала своей деятельности, а действующий бизнес -если уже работает минимум 12 месяцев. При этом сам участник программы должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.

Для участия понадобится бизнес-план, если вы планируете бизнес с нуля. Если же уже работаете, то положительная финансово-кредитная репутация и платежная дисциплина,

- подчеркнул Алексей Гончарук.