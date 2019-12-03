"Американский Трускавец": украинские нардепы пройдут обучение в США

В 2020 году нардепы смогут пройти специальное обучение в США по программе Конгресса. Об этом говорится на официальной странице Facebook «Слуги народа», передает InfoResist.

«Американскому Трускавцу» быть! Уже со следующего года народные депутаты будут проходить специальное обучение в США по программе американского Конгресса «Open Word»

, — отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что принять участие в программе могут народные депутаты от всех фракций. При этом, обязательно, чтобы в Верховную Раду они были избраны впервые. То есть, в Соединенные Штаты на обучение смогут отправиться более 300 человек.

По словам заместителя главы фракции «Слуга народа» Евгении Кравчук, важно увидеть, как работают американские демократические инстанции, так как они существуют независимо от того, кто при власти.

Американская демократия насчитывает более 200 лет. Но и у нас есть демократия. Главная ценность американской демократии - это институты власти. Мы хотим перенять опыт сильных институтов. Чтобы такой же сильной и надежной стала и Украина,

— отметила Кравчук.

Напомним, что тренинг в Трускавце для "Слуг народа" проходил с 29 июля по 4 августа. В нем приняли участие 263 народных избранника. Они жили в нескольких трускавецких гостиницах, в частности в "Rixos-Прикарпатье" и "Mirotel". Команда преподавателей KSE в течение недели читала для будущих депутатов лекции по экономике, бюджетному процессу, публичной политике, рассказывала о децентрализации, образовании, обороне и т. п.

Недельный семинар для новоизбранных народных депутатов обошелся "Слуге народа" в 10 миллионов гривен.