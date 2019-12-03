Древний Рим строили из дерева, привезенного с северо-востока Франции

Итальянские и швейцарские исследователи под руководством Мауро Бернабеи из Института биоэкономики утверждают, что некоторые здания в древнем Риме были построены из дерева, срубленного за 1700 километров от города, в горах Юра на северо-востоке Франции.

Открытие подтверждает тот факт, что потребности Древнего Рима в древесине были огромными. Очевидно, при строительстве империи римлянам приходилось полагаться на транспортировку строительных материалов с больших расстояний, ведь лес вокруг города и на большей части Апеннинского полуострова они уничтожили довольно быстро. В I веке нашей эры в Рим везли дерево даже из Северной Африки и Ливана.

Несмотря на то, что дерево часто использовали при строительстве римских домов, археологи находят его нечасто, так как в средиземноморском климате этот материал плохо сохраняется. Одной из недавних примечательных находок стали 24 дубовые доски в фундаменте портика большой древнеримской виллы. Их обнаружили во время раскопок, проведенных в 2014-2016 годах перед строительством новой линии римского метро.

Ученым удалось датировать 13 из 24 досок с помощью дендрохронологического метода, то есть по годовым кольцам. Оказалось, что деревья срубили в возрасте около 320 лет в 40-60 годах нашей эры. Другой анализ показал, что они выросли в горах Юра.

Ученые предположили, что место, где срубили дубы, находится в 60 километрах от современного города Шалон-сюр-Сон на реке Сона. Он был основан еще до римлян, а в период существования провинции Галлия это был важный торговый центр под названием Кабиллонум. Ниже по течению Сона становилась судоходной и впадала в реку Рона, которая, в свою очередь, впадала в Лигурийское море.

Ученые предположили, что срубленные деревья либо перевозили по суше, либо сплавляли в виде плотов по Соне до Кабиллонума, а оттуда уже везли на судах до Лиона (Лугдунума), расположенного у впадения Соны в Рону. Из Лугдунума бревна могли перевозить на крупных судах по Лигурийскому морю до Остии, а дальше — по Тибру до Рима.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «PLoS ONE».