Отключение света в Одессе 6 декабря: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 24 дома.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 3 декабря в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й переулок Юннатов 1, 3, 4, 5, 9А, 12б, 6, 6а, 12/1, 8а, 10а, 3а, 12б2, 7, 8, 9, 10, 12

1-я линия 7, 124, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 2/130, 145, 147, 224, 270

12-я Суворовская улица 9

14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 182, 193, 153/13, 186, 191, 250

3-я линия Лиманчик 6

3-я Суворовская улица 132, 135, 6/196, 148, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 211, 223

30-я линия 3, 5, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 227, 230, 231, 245

5-я Суворовская улица Полностью

9-а Линия Дачи Ковалевского 12

Адмирала Лазарева улица 21, 23, 17/19, 33/35, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 39, 41, 43

Анны Ахматовой улица 34, 36, 34Б, 6, 40, 34а, 38

Братская улица 5, 7, 9

Высокий переулок 12/14, 2, 4, 6, 7, 11, 20

Генерала Цветаева улица 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 24, 26, 28, 20/22, 30, 32, 34

Героев Крут улица 12, 10а, 14а, 14, 16, 8а, 10

Дача Ковалевского улица 102, 103, 105, 107, 111, 119, 130, 132, 134, 103/5, 103/7, 142/43, 103/14, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 103/2, 132А, 153/13, 144/5, 103/12, 144/3, 144/6, 144/1, 132/А, 103/13, 111/С, 103/3, 111/М, 144а, 103/16, 111/ Г/Д, 144в, 111-У, 107/109, 144Ж, 111-Н, 103/4, 142, 103/13а13, 103/6, 111-Л, 111/К, 142/5, 103/17, 103/18А, 111/О, 144/10, 111-Ф, 103/18, 144Д, 111/П, 111/Р, 144, 142217

Космонавтов улица 13, 15, 11В, 13б, 13а

Костанди улица 48, 54А, 53, 52, 77, 75Б, 55, 56А*, 75в, 66, 50, 49, 60, 56, 45/2, 64, 61, 49А, 48а, 48/2, 73, 58, 77А, 45А, 51, 62А, 63, 47, 75, 53А, 67, 77/33, 54, 57, 65

Львовская улица 52, 54, 54/2, 50, 56, 58

Львовский переулок 9, 3/1, 10В, 8а, 10Б, 1, 76, 7, 5, 15, 10а, 10, 3, 8, 16

Магистральная улица 94, 116, 94-А, 92

Ореховая улица 177, 196, 252

Патриотическая улица 109

переулок Амундсена 1, 3, 5, 6

переулок Ковалевского 9

Пишоновская улица 1, 6

Просвещения улица 150, 152, 154, 156, 160, 164, 1/3, 1/24, 1/33165, 1/11, 1/7, 1\13203, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255, 1/1

Равенства улица 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 2А, 40А, 18, 3а, 46А, 30а, 1А, 16а, 4а, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 84, 86, 98, 106, 197

Сумская улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 69а, 14/2, 9а, 17, 69/2, 52/2, 4а, 69/1, 69б, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69

Тимирязева улица 72, 72/А, 72Б, 84в

Фонтанская дорога 129

Харьковская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3а, 15а, 13а, 8а, 5а, 16а, 10, 6а, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 16/1

Шишкина улица 39

Юннатов улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 3а, 2а, 12а, 4А, 15, 1Б, 6а, 1330, 1а.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-а Степова Кордонна 21В, 1, 4, 5, 11, 15, 16, 19, 32, 34, 10А, 21Г, 19А, 21Б, 11А, 21Е, 9Б, 21А, 2а, 38, 13А

1-я Пригородная улица 37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37

2-я Пригородная улица 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 58а, 47А, 64б, 52А, 50а, 45А, 51А, 4 -а Приміська, 77А, 89, 48А, 71А, 91, 93, 95

4-я Пригородная улица 79, 79А, 60/1, 60

Александра Вронского улица 52, 54, 56, 57, 58, 61А, 59, 63а, 60, 61, 63

Кордонная улица 22А, 22Б, 17/2, 30, 17, 23А, 3А, 26, 38а, 38, 19Г, 16А, 9б, 19, 4, 68А, 22, 12, 92, 35А, 86А, 14

Корнюшина улица 2, 10, 8Б, 6, 8а, 4

Короткий пререулок 2, 3, 4

Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 132а, 148, 145б, 133А, 150, 152

Минская улица 30А-1

Мостовой переулок 1, 2, 4, 2Б, 2/1

Татьяны Тесс улица 60А

Текстильщиков улица 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2Б, 2А, 6а, 12А, 8, 14А, 10, 12, 14

Туристская улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7/2, 9, 1Б, 7А, 1А

Туристский переулок 12Б, 2, 4, 5, 9, 5а, 10, 4А, 11, 12, 2а.

С 08:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

4-я Суворовская улица Полностью

5-я линия Полностью

6-ої ст.Люстдорфської дороги 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 19-А, 31, 14А, 39А, 11а, 9А, 21А, 20А, 35А, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 24А

6-я линия Полностью

8-я Суворовская улица Полностью

Академика Королёва улица 19, 21, 29, 31, 21/1, 17, 23, 25, 27

Левитана улица 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 58а, 62, 63, 91, 93, 581, 601, 602.

С 07:00 по 18:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Аккордная улица 2, 3, 8а, 6, 8Б, 1, 4, 8, 10

Желябова улица 11/Б

Литовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Б, 1А, 2а, 8, 6 А, 7А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 30, 111

Онежская улица 30б, 20а, 22, 12, 32, 16, 26, 14, 2, 18, 28, 10, 4