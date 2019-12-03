Отключение света в Одессе 6 декабря: какие улицы останутся без электричества

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 3 декабря в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й переулок Юннатов 1, 3, 4, 5, 9А, 12б, 6, 6а, 12/1, 8а, 10а, 3а, 12б2, 7, 8, 9, 10, 12
- 1-я линия 7, 124, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 2/130, 145, 147, 224, 270
- 12-я Суворовская улица 9
- 14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 182, 193, 153/13, 186, 191, 250
- 3-я линия Лиманчик 6
- 3-я Суворовская улица 132, 135, 6/196, 148, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 211, 223
- 30-я линия 3, 5, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 227, 230, 231, 245
- 5-я Суворовская улица Полностью
- 9-а Линия Дачи Ковалевского 12
- Адмирала Лазарева улица 21, 23, 17/19, 33/35, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 39, 41, 43
- Анны Ахматовой улица 34, 36, 34Б, 6, 40, 34а, 38
- Братская улица 5, 7, 9
- Высокий переулок 12/14, 2, 4, 6, 7, 11, 20
- Генерала Цветаева улица 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 24, 26, 28, 20/22, 30, 32, 34
- Героев Крут улица 12, 10а, 14а, 14, 16, 8а, 10
- Дача Ковалевского улица 102, 103, 105, 107, 111, 119, 130, 132, 134, 103/5, 103/7, 142/43, 103/14, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 103/2, 132А, 153/13, 144/5, 103/12, 144/3, 144/6, 144/1, 132/А, 103/13, 111/С, 103/3, 111/М, 144а, 103/16, 111/ Г/Д, 144в, 111-У, 107/109, 144Ж, 111-Н, 103/4, 142, 103/13а13, 103/6, 111-Л, 111/К, 142/5, 103/17, 103/18А, 111/О, 144/10, 111-Ф, 103/18, 144Д, 111/П, 111/Р, 144, 142217
- Космонавтов улица 13, 15, 11В, 13б, 13а
- Костанди улица 48, 54А, 53, 52, 77, 75Б, 55, 56А*, 75в, 66, 50, 49, 60, 56, 45/2, 64, 61, 49А, 48а, 48/2, 73, 58, 77А, 45А, 51, 62А, 63, 47, 75, 53А, 67, 77/33, 54, 57, 65
- Львовская улица 52, 54, 54/2, 50, 56, 58
- Львовский переулок 9, 3/1, 10В, 8а, 10Б, 1, 76, 7, 5, 15, 10а, 10, 3, 8, 16
- Магистральная улица 94, 116, 94-А, 92
- Ореховая улица 177, 196, 252
- Патриотическая улица 109
- переулок Амундсена 1, 3, 5, 6
- переулок Ковалевского 9
- Пишоновская улица 1, 6
- Просвещения улица 150, 152, 154, 156, 160, 164, 1/3, 1/24, 1/33165, 1/11, 1/7, 1\13203, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255, 1/1
- Равенства улица 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 2А, 40А, 18, 3а, 46А, 30а, 1А, 16а, 4а, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 84, 86, 98, 106, 197
- Сумская улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 69а, 14/2, 9а, 17, 69/2, 52/2, 4а, 69/1, 69б, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69
- Тимирязева улица 72, 72/А, 72Б, 84в
- Фонтанская дорога 129
- Харьковская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3а, 15а, 13а, 8а, 5а, 16а, 10, 6а, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 16/1
- Шишкина улица 39
- Юннатов улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 3а, 2а, 12а, 4А, 15, 1Б, 6а, 1330, 1а.
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-а Степова Кордонна 21В, 1, 4, 5, 11, 15, 16, 19, 32, 34, 10А, 21Г, 19А, 21Б, 11А, 21Е, 9Б, 21А, 2а, 38, 13А
- 1-я Пригородная улица 37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37
- 2-я Пригородная улица 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 58а, 47А, 64б, 52А, 50а, 45А, 51А, 4 -а Приміська, 77А, 89, 48А, 71А, 91, 93, 95
- 4-я Пригородная улица 79, 79А, 60/1, 60
- Александра Вронского улица 52, 54, 56, 57, 58, 61А, 59, 63а, 60, 61, 63
- Кордонная улица 22А, 22Б, 17/2, 30, 17, 23А, 3А, 26, 38а, 38, 19Г, 16А, 9б, 19, 4, 68А, 22, 12, 92, 35А, 86А, 14
- Корнюшина улица 2, 10, 8Б, 6, 8а, 4
- Короткий пререулок 2, 3, 4
- Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 132а, 148, 145б, 133А, 150, 152
- Минская улица 30А-1
- Мостовой переулок 1, 2, 4, 2Б, 2/1
- Татьяны Тесс улица 60А
- Текстильщиков улица 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2Б, 2А, 6а, 12А, 8, 14А, 10, 12, 14
- Туристская улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7/2, 9, 1Б, 7А, 1А
- Туристский переулок 12Б, 2, 4, 5, 9, 5а, 10, 4А, 11, 12, 2а.
С 08:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 4-я Суворовская улица Полностью
- 5-я линия Полностью
- 6-ої ст.Люстдорфської дороги 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 19-А, 31, 14А, 39А, 11а, 9А, 21А, 20А, 35А, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 24А
- 6-я линия Полностью
- 8-я Суворовская улица Полностью
- Академика Королёва улица 19, 21, 29, 31, 21/1, 17, 23, 25, 27
- Левитана улица 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 58а, 62, 63, 91, 93, 581, 601, 602.
С 07:00 по 18:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Аккордная улица 2, 3, 8а, 6, 8Б, 1, 4, 8, 10
- Желябова улица 11/Б
- Литовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Б, 1А, 2а, 8, 6 А, 7А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 30, 111
- Онежская улица 30б, 20а, 22, 12, 32, 16, 26, 14, 2, 18, 28, 10, 4
- Радужная улица 17а, 6А, 19/1, 9, 3, 17, 13, 6, 7, 2, 1, 15, 11, 5А, 5, 4, 19, 8, 21.