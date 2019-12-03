Немецкая прокуратура отрицает возможность освобождения Онищенко под залог на данный момент

В генеральной прокуратуре немецкого города Ольденбурга, федеральная земля Нижняя Саксония, отрицают возможность выхода украинского экс-нардепа Александра Онищенко из тюрьмы под залог. Об этом сообщили в ведомстве на запрос Deutsche welle.

“О выходе Онищенко из тюрьмы под залог речь пока не идет", - сообщили в прокуратуре.

Уточняется, что бывший украинский политик был задержан не в городе Аахен, как сообщали СМИ ранее, а в городе Ахим вблизи северогерманского Бремена. Высший земельный суд Ольденбурга выдал ордер на арест 50-летнего украинца на основании запроса Украины об экстрадиции.

На данный момент в генеральной прокуратуре Ольденбурга ждут правовую позицию адвокатов Александра Онищенко.

После этого суд будет решать, выдавать ли задержанного правоохранительным органам Украины. Сколько времени может уйти на юридические процедуры экстрадиции, в немецкой прокуратуре пока не могут спрогнозировать.

Отмечается, что в городке Герцлаке, в земле Нижняя Саксония, у Онищенко есть имение с конными конюшнями. Его экс-депутат купил осенью 2013 года по 19 млн евро и оформил на дочернюю структуру кипрской фирмы, которая аккумулировала средства от газового бизнеса. Украинские правоохранители в 2017 году, как следует из судебного реестра, добивались ареста немецкого поместья, предполагая, что оно могло быть куплено для легализации денег незаконного происхождения, однако суд в этом отказал.