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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Зеленский встретился с участниками Евромайдана

Категория: Новости / История и общество

Зеленский встретился с участниками Евромайдана

Президент  Владимир Зеленский провел встречу с бывшими студентами, которые организовали Евромайдан, и пострадавшими в центре Киева в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года, сообщила пресс-служба главы государства вечером 5 декабря.
 
"Мне всегда было интересно, чем сейчас занимаются люди, с которых это все началось. С которых началась революция", - отметил Зеленский.
 
Активисты рассказали главе государства о начале Майдана, о своих мотивах участия в протестах, которые впоследствии переросли в революцию Достоинства. 
 
Приглашенные на встречу обсудили с Зеленским расследование преступлений против участников Евромайдана. Президент пообещал, что расследования по делам Майдана будут завершены, а виновные будут сидеть в тюрьме.
 
Активисты призвали президента на встрече в "нормандской четверки" в Париже не соглашаться на выборы в Донбассе "под дулами автоматов".
 
Зеленский поблагодарил евромайдановцев за поддержку и заверил, что не предаст интересов Украины. Глава государства выразил присутствующим благодарность за согласие на встречу и отметил, что это для него большая честь.

Источник: Корреспондент.net



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