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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В Украине отмечают День Вооруженных сил

Категория: Новости / История и общество

Сегодня, 6 декабря, в Украине отмечают День Вооруженных сил. Этот праздник появился в 1993 году, он был учрежден в день принятия в 1991 году закона "О Вооруженных силах Украины" и с тех пор отмечается ежегодно.

Упомянутым документом был определен механизм создания армии из военных подразделений, которые остались в Украине после развала СССР.

Сразу подчеркнем. Не стоит путать этот праздник, и День защитника Украины, который отмечается 14 октября.

День Вооруженных сил празднуют все рода войск: сухопутные, воздушные и военно-морские. Этот праздник не является официальным выходным днем.

По традиции, 6 декабря возлагают цветы к могиле Неизвестного солдата, а также проходит божественная литургия.

Украинских военных традиционно поздравляют президент, премьер-министр и министр обороны.

 

Задачи

В задачи украинской армии входит защита суверенитета и территориальной целостности страны, обеспечение безопасности ее граждан.

Украинские военные также являются постоянными участниками международных военных операций, в том числе под эгидой ООН.

Численность армии на сегодня приблизилась к максимально возможной по закону отметке – 250 тысяч человек. В ВСУ объявлен курс на достижение стандартов НАТО.

К сожалению, в последние годы к международным операциям добавилась и внутренняя. ВСУ сдерживают противника на Донбассе. 


Источник: 112.ua



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