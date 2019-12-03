Гончарук сообщил дату запуска программы для заробитчан

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что программа по стимулированию украинцев за рубежом возвращаться в страну заработает уже с 1 февраля 2020 года.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как отметил Гончарук, правительство готовит к старту программу по поддержке микро- и малого предпринимательства по инициативе президента.

«Ее суть − стимулировать появление новых предпринимателей и поощрять наших заробитчан возвращаться домой и открывать бизнес в Украине», − подчеркнул премьер.

По его словам, первый этап программы − доступное кредитование. Объем кредита − 1,5 миллиона гривен на пять лет:

5% годовых, если выручка до 25 миллионов гривен и создаются минимум два рабочих места;

7% годовых для бизнеса с выручкой до 25 миллионов гривен, который не создает новых рабочих мест (но за каждого нового работника ставка снизится на 0,5%);

9% годовых для бизнеса с выручкой до 50 миллионов гривен.

«Для участия понадобится бизнес-план, положительная финансово-кредитная репутация и платежная дисциплина. Стартапы смогут участвовать только от начала своей деятельности, а действующий бизнес − только тот, который работает минимум 12 месяцев. Сам участник инвестирует 20% собственных средств от всех расходов», − пояснил глава Кабмина.

Среди сфер для развития бизнеса − энергетика, образование, здравоохранение, транспорт, производство, спорт, развлечения или другие услуги. Также Гончарук анонсировал прием заявок в скором времени.