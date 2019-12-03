Разумков оценил вероятность роспуска Рады

Спикер парламент Дмитрий Разумков на сегодняшний день не видит перспектив для досрочного прекращения полномочий Верховной рады девятого созыва. Об этом он сказал в интервью изданию НВ.

В то же время он допускает, что парламент будет работать меньше положенного срока в пять лет.

"Будет это пять лет? Хорошо. Будет это меньше? Теоретически возможно. Только надо понимать, на основании чего будет раньше закончена каденция этой Рады. По состоянию на сегодня перспектив для досрочного прекращения полномочий девятого созыва я не вижу. Верховная рада работает эффективно, правительство есть, все есть", - сказал он.

При этом он заявил, что о досрочном роспуске не надо думать в настоящий момент.

"Не нужно верить или не верить. Нужно работать так, как будто - в хорошем смысле - это последний день твоей работы", - сказал он.