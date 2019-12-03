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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Совет НБУ признал валютно-курсовую политику Нацбанка неэффективной

Категория: Новости / Экономика и финансы

Совет Национального банка Украины признал валютно-курсовую политику НБУ в 2019 году неэффективной и отметил, что она не соответствует вызовам современного развития Украины. Об этом заявил глава Совета НБУ Богдан Данилишин. 

"Задействовать все средства и методы денежно-кредитной политики с целью смягчения монетарной политики Национального банка Украины", – Написал Богдан Данилишин. 

Совет также посоветовал Нацбанку обновить стратегию управления золотовалютными резервами и график пополнения золотовалютных резервов на среднесрочную перспективу.

Напомним, в октябре Совет НБУ продолжил работу Богдана Данилишина в должности председателя Совета и инициировал расширение своих полномочий по надзору за деятельностью Нацбанка.

Тогда Данилишин высказался о необходимости рассмотреть возможность расширения полномочий Совета, придание ему статуса руководящего органа НБУ, наделение более действенным инструментарием в части принятия решений в случае недостижения поставленных перед НБУ целей.


Источник: 112.ua



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