Патриарх Филарет получил право пожизненно служить во Владимирском соборе и жить в здании церкви

Синод Православной церкви Украины (ПЦУ) решил выделить почетному патриарху Филарету пожизненное право на проживание в здании церкви и совершение богослужений во Владимирском соборе. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской митрополии ПЦУ (КМ ПЦУ), передает «Журналист».

Синод, учитывая былые заслуги в развитии церкви и с целью обеспечения достойного положения патриарха Филарета, постановил, что он имеет право на пожизненное проживание и использование для своей деятельности комплекса зданий по адресу: улица Пушкинская, 36 (Киев), а также на пожизненное совершение богослужений во Владимирском соборе Киева.

Пожизненное материальное содержание почетного патриарха Филарета осуществляется за счет отчислений от Владимирского собора и добровольных пожертвований, подчеркивается в заявлении.

Так в ПЦУ отметили, что распространяемые слухи по поводу того, что якобы церковь «хочет выбросить патриарха Филарета на улицу», не соответствуют действительности и безосновательно провоцируют недоразумение среди верующих и общественности.