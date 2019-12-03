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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Патриарх Филарет получил право пожизненно служить во Владимирском соборе и жить в здании церкви

Категория: Новости / История и общество

Патриарх Филарет получил право пожизненно служить во Владимирском соборе и жить в здании церкви

Синод Православной церкви Украины (ПЦУ) решил выделить почетному патриарху Филарету пожизненное право на проживание в здании церкви и совершение богослужений во Владимирском соборе. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской митрополии ПЦУ (КМ ПЦУ), передает «Журналист».

Синод, учитывая былые заслуги в развитии церкви и с целью обеспечения достойного положения патриарха Филарета, постановил, что он имеет право на пожизненное проживание и использование для своей деятельности комплекса зданий по адресу: улица Пушкинская, 36 (Киев), а также на пожизненное совершение богослужений во Владимирском соборе Киева.

Пожизненное материальное содержание почетного патриарха Филарета осуществляется за счет отчислений от Владимирского собора и добровольных пожертвований, подчеркивается в заявлении.

Так в ПЦУ отметили, что распространяемые слухи по поводу того, что якобы церковь «хочет выбросить патриарха Филарета на улицу», не соответствуют действительности и безосновательно провоцируют недоразумение среди верующих и общественности.

 



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