Правительство создало комиссию, которая займется расследованием обстоятельств пожара в Одессе

Кабинет министров Украины сформировал комиссию, которая займется расследованием причин пожара в Одессе. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает "Думская".

По его словам, доложить о результатах комиссия должна до 20 декабря.

Все виновные будут наказаны по всей строгости закона, независимо от должностей или статусов. Ситуация, когда масштабные пожары в университетах, общежитиях и отелях становятся системным явлением, недопустима!

— заявил глава правительства.

Он добавил, что поручил ГСЧС Украины провести внеочередные проверки состояния противопожарной безопасности на объектах повышенного риска, где пребывает большое количество людей.

Отметим, что сегодня опознали женщину, чье тело нашли в руинах сгоревшего дома на Троицкой. На заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям рассказали, что погибла преподаватель колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 43-летняя Анна Бортюк. Погибшую опознали родные. Бортюк стала второй жертвой трагедии, 4 декабря в больнице скончалась 16-летняя Ксения Бабенко.

Пока остается неизвестной судьба еще 13 человек, которые могли находиться в здании.