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"Донбасс - это Украина! Крым - это Украина" - Зеленский поздравил военных с днем ВСУ

Категория: Новости / Политика

"Донбасс - это Украина! Крым - это Украина" - Зеленский поздравил военных с днем ВСУ

Сегодня, 6 декабря Украина отмечает День Вооруженных сил. Первые лица государства впервые в своих должностях поздравили военных с профессиональным праздником, передают Українські Новини.
Президент Владимир Зеленский отметил, что пять лет назад стране было действительно сложно, но народ выстоял, потому что обладал непобедимым духом и волей к жизни.

 

Мы знаем, что происходит, когда государство не заботится о своей армии и оказывается неготовым защитить свои государственные интересы. Именно поэтом, после достижения долгожданного мира мощное украинское войско останется нашим приоритетом. Ведь это - гарантия нашей свободы, нашей независимости и самостоятельного развития цветущей Украины,
- сказал Президент в своем праздничном видеообращении.

"Мы обязательно вернем наших людей на наши территории. Донбасс - это Украина. Луганск - это Украина. Крым - это Украина!" - один из основных посылов обращения Президента.

 


Свое обращение и поздравление военным опубликовал и Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Безопасность - один из главных приоритетов нашего правительства. Поэтому Бюджет-2020 на оборону - самый большой за все время независимости Украины,
- отметил Гончарук.

 

На своей странице Facebook военных поздравил и Председатель ВР Дмитрий Разумков.

Покой в наших семьях сегодня зависит от вас. Искренне благодарю каждого, кто защищает Украину,
- написал он.

 

Андрей Загороднюк, министр обороны Украины в своем поздравлении отметил, что хотел бы обойтись без излишнего пафоса. Он акцентировал свое обращение на том, что мирное небо над головами украинцев - заслуга исключительно воинов, и что именно им удалось остановить хорошо подготовленного врага, который посягнул на право Украины называться независимым государством.

Обещаю делать все для укрепления боеспособности армии и повышения социальных стандартов для воинов. Это возможно только тогда, когда и страна, и войско будут равняться на европейских и евроатлантических партнеров и их стандарты. Напомню, что стандарты НАТО - это не интернет-мем или клише, а синоним развития и эволюции,
- написал министр.



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