"Донбасс - это Украина! Крым - это Украина" - Зеленский поздравил военных с днем ВСУ

Сегодня, 6 декабря Украина отмечает День Вооруженных сил. Первые лица государства впервые в своих должностях поздравили военных с профессиональным праздником, передают Українські Новини.
Президент Владимир Зеленский отметил, что пять лет назад стране было действительно сложно, но народ выстоял, потому что обладал непобедимым духом и волей к жизни.
"Мы обязательно вернем наших людей на наши территории. Донбасс - это Украина. Луганск - это Украина. Крым - это Украина!" - один из основных посылов обращения Президента.
Свое обращение и поздравление военным опубликовал и Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Безопасность - один из главных приоритетов нашего правительства. Поэтому Бюджет-2020 на оборону - самый большой за все время независимости Украины,
На своей странице Facebook военных поздравил и Председатель ВР Дмитрий Разумков.
Андрей Загороднюк, министр обороны Украины в своем поздравлении отметил, что хотел бы обойтись без излишнего пафоса. Он акцентировал свое обращение на том, что мирное небо над головами украинцев - заслуга исключительно воинов, и что именно им удалось остановить хорошо подготовленного врага, который посягнул на право Украины называться независимым государством.