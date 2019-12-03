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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Закон о рынке земли не успеют принять до 2020

Категория: Новости

Закон о рынке земли не успеют принять до 2020

Из-за большого количества поправок законопроект "Об обращении земли", которым предусматривается открытие рынка земли в Украине, могут не успеть принять во втором чтении в последнюю пленарную неделю декабря. Эту информацию журналистам подтвердил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает РБК-Украина.

При этом он не исключил, что парламент может начать рассмотрение документа.

Вряд ли до нового года мы его примем. Возможно, возьмемся за его рассмотрение. Но вопрос в том, что если мы заходим в рассмотрение вопроса, мы не сможем рассматривать другие вопросы. Если мы заходим в вопросы, в которых 4000 поправок, из которых 3000 будут ставить на подтверждение, это 6000 минут, 600 часов или примерно 100 пленарных дней. Много получается,
- заявил Корниенко.

По словам нардепа, сейчас в Раде советуются по процедуре, по которой можно будет рассмотреть все поправки в закон о земельной реформе скорее.

Мы сейчас спросим у коллег, как было с Избирательным кодексом. Может их опыт возьмем. Там тоже было 4000 правок. Но я думаю, что аппарат и Руслан Стефанчук уже размышляют, как построить работу Верховной рады и не сорвать законодательный процесс, но решить этот важнейший вопрос для украинского народа - открытие рынка земли,
- добавил депутат.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский просит Верховную раду принять компромиссную редакцию закона о рынке земли.



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