Маркарова рассказала, почему переговоры с МВФ длятся так долго

Украина должна выполнить все пункты новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом до конца, поэтому переговоры продолжаются так долго, заявила в ходе Часа вопросов к правительству министр финансов Оксана Маркарова, передает УНИАН.

"Новую программу на три года нельзя обсудить за неделю ... потому что мы говорим с вами о той программе, которую мы планируем выполнять, которая есть в наших планах, с реалистичными сроками», - сказала Маркарова.

По словам министра, в этот раз правительство должно до конца выполнить программу сотрудничества, в отличие от предыдущих периодов.

В этот раз мы должны не просто начать выполнять новую программу и прекратить, как это было много раз, или начать выполнять и отказаться. Мы должны ее выполнить, выйти из нее и иметь экономику в таком состоянии, чтобы не нуждаться в МВФ,

- добавила она.

Напомним, что миссия Международного валютного фонда находилась в Украине с 14 по 22 ноября для продолжения дискуссий с украинскими властями относительно новой трехлетней программы расширенного финансирования.

Украина продолжает переговоры с Международным валютным фондом относительно новой программы. В Национальном банке оценивали потенциальный объем новой программы в 5-10 млрд долларов и прогнозировали получение первых 2 млрд до конца текущего года.

По итогам миссии ее глава Рон ван Роден отметил существенный прогресс на пути реформ и относительно обсуждения мер, которые могут стать основой для новой программы, анонсировав продолжение дискуссий в следующие недели.