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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

РФ может быть в ПАСЕ, несмотря на Крым - Венецианская комиссия

Категория: Новости / Политика

РФ может быть в ПАСЕ, несмотря на Крым - Венецианская комиссия

Парламентская ассамблея Совета Европы не обязана отказывать в признании полномочий делегации государства-члена Совета Европы, которое аннексировала часть другого государства. Об этом говорится в заявлении Венецианской комиссии.

Комиссия заявила, что существует четкое обязательство для всех государств и международных организаций не признавать аннексию. Однако это, считают там, "не обязательно должно обязывать ПАСЕ отказывать в признании полномочий делегации аннексирующего государства".

26 июня делегаты ПАСЕ поддержали решение о подтверждении полномочий делегации России без ограничений.

Это решение могло быть обжаловано, если бы Венецианская комиссия сейчас подтвердила, что российские депутаты избраны незаконно, так как в их избрании принимали участие жители оккупированного Крыма.

Полный текст доклада комиссии по этому вопросу будет опубликован позже.


Источник: LIGA.net



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