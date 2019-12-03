Найдены тела еще двух жертв пожара в Одессе (видео)

По состоянию на 15.30 6 декабря во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших. Об этом сообщают в ГСЧС Украины, передает "Інше ТВ".

Как сообщается, 4 декабря в 12.20 одна женщина скончалась в больнице.

5 декабря в 17.40 тело одного человека обнаружено при проведении поисковых работ.

По состоянию на 15:30 6 декабря во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 двух погибших человек. Личность жертв устанавливается.

На месте происшествия осуществлен разбор конструкции верхней части здания, экспертной группой проведены замеры уровней колебаний здания и его устойчивости, продолжается разбор конструкции на уровне второго и цокольного этажа, арочного прохода во внутренний двор, создано 3 пункта ремонта и обслуживания бензопил и шанцевого инструмента, готовится техника для освещения в ночное время.

К работам привлечены 237 чел. и 38 ед. техники, из них от ГСЧС 96 чел. и 16 ед. техники. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются.

Ранее нашли пропавшую 18-летнюю девушку Анастасию Василян. Её исчезновение не было связано с пожаром на Троицкой. Она действительно бывшая студентка колледжа, но в момент пожара была в другом месте. На связь не выходила из-за отсутствия телефона.