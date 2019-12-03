ВОЗ поставила Украину в один ряд с Либерией, Конго и Сомали

Об этом сообщается на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения, пишет «Фраза».

В частности, как сообщается, всего в 2019 году корью официально заболели 413 тыс. человек. При этом почти половина случаев заболевания корью приходится на Демократическую Республику Конго, Либерию, Мадагаскар, Сомали и Украину.

По сравнению с прошлым годом наблюдается тенденция к росту заболеваемости. Таким образом, данные ВОЗ показывают, что корь может иметь долгосрочное негативное влияние на здоровье, поскольку вирус повреждает память иммунной системы в течение нескольких месяцев или даже лет после заражения.

Эта «иммунная амнезия» делает выживших уязвимым перед другими потенциально смертельными заболеваниями, такими как грипп или сильная диарея, нанося вред иммунной защите организма.