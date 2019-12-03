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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

ВОЗ поставила Украину в один ряд с Либерией, Конго и Сомали

Категория: Новости / История и общество

ВОЗ поставила Украину в один ряд с Либерией, Конго и Сомали

Об этом сообщается на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения, пишет «Фраза».

В частности, как сообщается, всего в 2019 году корью официально заболели 413 тыс. человек. При этом почти половина случаев заболевания корью приходится на Демократическую Республику Конго, Либерию, Мадагаскар, Сомали и Украину.

 

По сравнению с прошлым годом наблюдается тенденция к росту заболеваемости. Таким образом, данные ВОЗ показывают, что корь может иметь долгосрочное негативное влияние на здоровье, поскольку вирус повреждает память иммунной системы в течение нескольких месяцев или даже лет после заражения.

Эта «иммунная амнезия» делает выживших уязвимым перед другими потенциально смертельными заболеваниями, такими как грипп или сильная диарея, нанося вред иммунной защите организма.

 

Напомним, в Украине за первые восемь месяцев этого года корью заболели более 57 тыс. человек. Всего с лета 2017 года корью в Украине заболели более 115 тыс. человек, 41 человек умер от болезни.

 

 

 



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