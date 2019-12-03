Путин исключает отказ от транзита газа через Украину после запуска "Северного потока-2"

Президент России Владимир Путин исключает отказ от транзита природного газа через территорию Украины после запуска газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ", передают Українськi Новини.
Также Путин выразил надежду, что российские и украинские компании найдут взаимоприемлемое решение по транзиту газа в страны Европы.
Отметим, что по словам Коболева, цена на газ может увеличиться в два раза в случае прекращения транзита через Украину. А Путин заявил, что предложенные Украиной условия по транзиту газа экономически неприемлемы.
"Нефтегаз" ждет предложений от российской стороны для отказа от претензий к "Газпрому" на 22 млрд долларов.
В эти 22 млрд долларов входит 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, еще один иск "Нефтегаза" на 12 млрд долларов, а также наложенный Антимонопольным комитетом на "Газпром" штраф в размере 7 млрд долларов.
Ранее Украина на трехсторонних переговорах намеревалась договариваться с Евросоюзом и Россией о 10-летнем контракте на транзит природного газа в объемах до 90 млрд куб. м в год.