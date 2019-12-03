Израиль направил Украине ноту протеста из-за решения Рады

Израиль обратился в Верховную Раду с просьбой исключить из списка памятных дат и юбилеев в 2020 году те, которые связаны с рядом членов националистических организаций времен Второй мировой войны.

Об этом говорится на странице посольства Государства Израиль в Украине в Facebook, передает Depo.ua.

Посольство Государства Израиль в Украине, в связи с принятием постановления о праздновании памятных дат и юбилеев в 2020 году, направило ноту Верховной Раде Украины, в которой выразило протест против включения в список чествования пособников нацистов. Посольство Государства Израиль в Украине требует пересмотреть включение противоречивых личностей в список людей, которые будут официально представлены в Украине. Мы считаем, что чествование тех, кто сотрудничал с нацистским режимом, является пренебрежением к памяти 6 млн евреев, уничтоженных нацистским режимом,

– говорится в посте.

Израиль назвал 10 человек, против чествования памяти которых протестует.

Мы решительно протестуем против включения в список многочисленных пособников нацистов, среди которых, например, Владимир Михайлович Кубийович (120 годовщина со дня рождения), известный пособник нацистов, который представлен исключительно как историк и картограф,

– написали в ноте посольства.

Также в списке посольства перечислены лица, связанные с УПА (Василий Львович, Василий Сидор, Василий Галаса, Ярослав Старух, Кирилл Осьмак) и ОУН (Андрей Мельник и Улас Самчук).

В списке Израиля присутствуют еще Александр Вышинский (или Вишневский полковник УНР, жил в Германии во время Второй мировой войны) и Максим Железный (Зализняк — руководитель восстания Колиивщины).