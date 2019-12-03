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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Китай будет субсидировать производство автомобилей Tesla

Категория: Новости / Экономика и финансы

Китай будет субсидировать производство автомобилей Tesla

Власти КНР приняли решение выделить субсидии на производство американских автомобилей Tesla Model 3 на заводе в Шанхае. Об этом сообщил КАПИТАЛ со ссылкой на Министерство промышленности и информатизации Китая.

Ведомство включило Tesla Model 3 в список автомобилей на новых источниках энергии, производители которых могут рассчитывать на правительственные дотации. Субсидии будут предоставлены шанхайскому заводу Tesla. На этом предприятии американская компания планирует производить 1 тыс. автомобилей в неделю. Выпуск первой партии Tesla Model 3 с данного завода запланирован на 25 января 2020 года.

Автомобили на новых источниках энергии — это транспортные средства, работающие на двигателе гибридного типа, на электрическом аккумуляторе или за счет водородного топливного элемента. Китай планирует повысить объемы продаж таких автомобилей до 25% от общего числа машин, которые будут проданы к 2025 году.



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