Пожар в одесском колледже: количество погибших возросло до 5 человек

Количество погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса сегодня ночью возросло до 5 человек. Об этом сообщается на странице ГСЧС Украины в Facebook.

"Всего в результате пожара погибло 5 человек: 4 декабря в 12.20 одна женщина скончалась в больнице. 5 декабря в 17.40 тело 1 человека обнаружено при проведении поисковых работ. 6 декабря в 15:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших человек. 7 декабря в 00:40 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека", - подытоживается в сообщении.

Также отмечается, что из-за пожара пострадал 31 человек, 17 из которых в настоящее время госпитализированы. 9 человек были выписаны из больниц в пятницу. Еще 10 человек на данный момент разыскиваются.

Неотложные и аварийно-спасательные работы до сих пор продолжают, а также отмечается, что в течение разборки завала спасатели вывезли 750 м куб. строительных конструкций.

"Всего к работам привлечено 217 человек. и 40 ед. техники, из них от ГСЧС 87 чел. и 12 ед. техники", - уточняют в ГСЧС.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются.

Напомним, 4 декабря утром стало известно, что в Одессе горит колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

По предварительной информации, причиной возгорания является сломанный удлинитель. Пожар вспыхнул на третьем этаже здания. В городе объявили днями траура 5 и 6 декабря.

Кабинет министров Украины создал комиссию по расследованию причин пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Источник