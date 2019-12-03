Пожар в одесском колледже: полиция установила первых подозреваемых

В уголовном производстве по факту пожара в одесском колледже полицией готовятся сообщение о подозрении двум лицам, сообщает полиция Одесской области.

"Пока, по результатам уже проведенных следственных действий, готовится сообщение о подозрении двум лицам. В кратчайшие сроки они будут направлены в прокуратуру Одесской области и после согласования сообщены самим подозреваемым. Однако это только предварительные результаты. В ходе дальнейшего расследования подозреваемых может стать больше", - отметил заместитель начальника ГУНП Одесской области - начальник Следственного управления Сергей Шайхет.

В настоящее время органами досудебного расследования допрошено более 150 человек, назначено более двух десятков судебных экспертиз.

При осмотре места пожара было обнаружено четыре тела, два из которых родственники опознали. Другие два человека пока не опознаны, тела направлены на СМЭ.

Напомним, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже возник пожар.

По состоянию на 5 декабря президент сообщил о гибели 16-летней студентки Ксении Бабенко.

Городской глава Одессы Геннадий Труханов предположил, что в здании не было отопления и пожар мог произойти в связи с тем, что в колледже пользовались электрообогревателями.

Мэр объявил в Одессе двухдневный траур из-за пожара в колледже.

По словам студентов, во время пожара в колледже не прозвучало тревожных сигналов или объявлений, многие ученики не сразу узнали о возгорании.

После пожара в одесском колледже числятся пропавшими 14 человек, среди них – 4 студента.

5 декабря на месте пожара в одесском колледже нашли тело неустановленной взрослой женщины.

Погибшую идентифицировали как преподавателя колледжа Анну Бортюк.

6 декабря тела еще двух погибших людей достали из-под завалов.

7 декабря обнаружили еще одно тело.