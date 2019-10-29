Ученые обнаружили связь между курением марихуаны и одним из видов рака

В статье, опубликованной в JAMA Network Open, ученые сопоставили данные 25 исследований, проведенных в период с 1973 по 2018 год, и обнаружили связь между курением марихуаны и раком, сообщает УП.

В исследованиях, которые изучали авторы статьи, рассматривались возможные связи курения каннабиса с несколькими видами рака - яичек, легких, полости рта, а также головы и шеи.

Они обнаружили значительную связь именно с раком яичек.

У участников исследований, употреблявших каннабис ежедневно в течение 10 лет, риск этого онкологического заболевания рос на 36%.

Ученые отмечают, что эту проблему нужно исследовать дальше, поскольку их работа имеет обзорный характер и лишь обнаруживает определенную связь. Рак яичек - достаточно редкое заболевание.

Он наиболее распространен среди молодых мужчин в возрасте от 15 до 35 лет.

Несмотря на то, что при своевременной диагностике рак яичек хорошо поддается лечению, существует риск летального исхода.

Ученые отмечают, что эту проблему нужно исследовать дальше, поскольку их работа имеет обзорный характер и лишь обнаруживает определенную связь.

Исследователи также не знают, почему они не нашли связи между курением марихуаны и другими тремя видами рака.

На результаты, в частности, может влиять этнический состав участников, а также регион проживания, поскольку авторы работали только с англоязычными исследованиями.

Но эта работа показывает, что курение марихуаны на протяжении длительного времени может повлиять на здоровье мужчин.

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