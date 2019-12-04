Кабмин собирается взыскать с Коломойского деньги, потраченные на национализацию ПриватБанка

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что сейчас правительство надеется вернуть деньги, потраченные на национализацию банка «ПриватБанк».

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

«Нет никаких оснований для возвращения государственного банка старым акционерам. К тому же мы сделаем все возможное, чтобы вернуть средства налогоплательщиков, которые были потрачены на национализацию банка», — сказал Гончарук.

Он подчеркнул, что сейчас Нацбанк разрабатывает определенные законодательные инициативы, чтобы запретить возвращение бывшим владельцам банков, которые были признаны неплатежеспособными. По его словам, правительство сотрудничает с НБУ в этих проектах в рамках рабочих встреч.

«Эти решения призваны обезопасить налогоплательщиков от возможных негативных последствий судебных решений в отношении банков, которые были выведены НБУ с рынка. Нацбанк был основным разработчиком этого текста, и когда он будет принят, мне трудно прогнозировать, но это вопрос ближайшего будущего», — сказал Гончарук.

Также глава правительства подчеркнул, что сейчас между Украиной и МВФ ведутся переговоры о формате будущей программы.

Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка (крупнейшие — бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), решил национализировать крупнейший на украинском рынке банк.

Для того чтобы спасти его, государство провело докапитализацию на более чем 155 млрд грн.

Бывшие владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине, и в зарубежных юрисдикциях).

В Офисе Президента заявили, что какими бы ни были решения судов, нет никаких оснований для возвращения государственного ПриватБанка бывшим акционерам.