Без транша в новый год: МВФ оставил Украину ни с чем

Украинская экономика неоднократно сравнивалась с наркозависимым, который живёт от транша к траншу. Однако Новый год государство встречает без финансовой «дозы», в которой отказал МВФ. Подробнее

Постсоветская республика, которая после государственного переворота 2014 года находится в экономическом и политическом кризисе, не сможет в своём нынешнем состоянии обойтись без международного кредитования, чтобы не испытать крах нынешнего политического режима через обрушение экономики.

Выдача следующего транша изрядно затянулась: осенью эмиссары МВФ уже улетали из Киева без каких-либо результатов и даже обещаний. Затем миссия Международного фонда возвращалась, однако безрезультатно. Несмотря на заверения премьер-министра Алексея Гончарука и Минфина, что «вот-вот» все недоразумения будут разрешены, декабрь Украина встретила без долгожданного перечисления. А затем украинский портал LIGA.net со ссылкой на свои высокопоставленные источники сообщил, что и до конца нынешнего года транша Украина не увидит.

Официальная причина невыдачи — в Киеве не успевают одобрить законопроекты, принятие которых входит в перечень требований МВФ. В туманной формулировке одного из законов «О системе гарантирования вкладов» скрывается требование к украинской власти решить вопрос с хищениями из ПриватБанка, из которого бывшими владельцами были уведены многомиллионные суммы.

Теперь согласовывать новую программу Фонда Украина сможет только после новогодних праздников. Но если решений по ПриватБанку принято не будет — 2020-й год будет очень безрадостным для украинской экономики, которую постмайданная власть обрекла на прямую зависимость от траншей.