Украина и МВФ договорились сотрудничать по новой программе кредитования,- Офис президента

Достигнута договоренность о сотрудничестве между Украиной и МВФ по новой программе кредитования. Об этом шла речь во время телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, сообщает пресс-служба президента и Кабмина.

"Наш разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой был очень конструктивным. Рад, что мы нашли полное понимание и наш турборежим получил высокую оценку со стороны МВФ. Благодарен парламенту, правительству и всей нашей команде за неутомимую работу ради Украины", - отметил Зеленский.

Руководитель МВФ высоко оценила экономические достижения новой власти и прогресс во внедрении реформ правительства.

По результатам беседы стороны отметили, что Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности (Staff Level Agreement) о новой программе сотрудничества.

Управляющий директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева подтвердила достижение договоренности о сотрудничестве с Украиной по новой программе на сумму в 4 млрд. SDR (Special Drawing Rights, Специальные права заимствования), или порядка 5,5 млрд. долл. США, сообщает пресс-служба Фонда.

"Сегодня у меня был очень конструктивный разговор с президентом Владимиром Зеленским. В ходе нашей беседы я поблагодарила президента за впечатляющий прогресс, достигнутый им и его правительством за последние несколько месяцев в деле продвижения реформ и продолжения разумной экономической политики. Я заверила президента в готовности МВФ поддержать политическую программу властей по поддержанию макроэкономической стабильности и поднятию экономики на путь более высокого, устойчивого и всеобъемлющего роста, в том числе с помощью новой программы, поддерживаемой МВФ", - заявила Георгиева.

По ее словам, соглашение подлежит утверждению руководством МВФ и утверждению Исполнительным советом, и его эффективность будет зависеть от выполнения Украиной ряда предварительных действий.

Георгиева и Зеленский согласились с тем, что экономический успех Украины в решающей степени зависит от укрепления правопорядка, повышения целостности судебной системы и уменьшения роли личных интересов в экономике. Крайне важно гарантировать успехи, достигнутые в деле очищения банковской системы и возместить крупные расходы для налогоплательщиков из банковских решений.

"Символично, что Staff-Level Agreement по новой программе поддержки с МВФ мы получили именно в 100 дней правительства. Поддержка таких крупных системных институтов - маркер доверия к стране", - отметил в свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук.

Напомним, миссия Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом находилась в Украине 14-22 ноября.

Украина вела переговоры о возможности открытия Фондом новой 3-летней программы расширенного финансирования EFF на 5-6 млрд. долл. США.

Источник 112