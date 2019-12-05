Совет НБУ признал неэффективной валютно-курсовую политику Нацбанка

Совет Национального банка Украины признал деятельность правления Центробанка в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году неэффективной и не соответствующей вызовам современного развития Украины.
«Задействовать все средства и методы денежно-кредитной политики с целью смягчения монетарной политики НБУ», — говорится в рекомендациях Совета, утвержденных его решением от 5 декабря.
Согласно документу, Нацбанку также целесообразно обновить стратегию управления золотовалютными резервами и график пополнения золотовалютных резервов на среднесрочную перспективу.
«О заседании Совета НБУ
5.12.2019. Пресс - релиз
Совет НБУ рассмотрел вопрос »О состоянии золотовалютного резерва Национального банка Украины и ситуацию на валютном рынке Украины»
Совет Национального банка Украины решил:
- Информацию Правления Национального банка Украины (докладчик - заместитель Председателя Олег чури) и от членов Совета Национального банка Украины (Виталия Шапрана, Александра Петрика и Виктора Козюка) принять к сведению.
- Одобрить доработаны с учетом результатов обсуждения рекомендации Правлению Национального банка Украины.
- Признать деятельность Правления Национального банка Украины в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году неэффективной и такой, что не соответствует вызовам современного развития Украины.
- Решение вступает в силу со дня его принятия.
Голова Совета Богдан ДАНИЛИШИН»