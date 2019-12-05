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  • Дата: Вчера, 12:00
Вчера, 12:00

Совет НБУ признал неэффективной валютно-курсовую политику Нацбанка

Категория: Новости / Экономика и финансы

Совет НБУ признал неэффективной валютно-курсовую политику Нацбанка

Совет Национального банка Украины признал деятельность правления Центробанка в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году неэффективной и не соответствующей вызовам современного развития Украины.

«Задействовать все средства и методы денежно-кредитной политики с целью смягчения монетарной политики НБУ», — говорится в рекомендациях Совета, утвержденных его решением от 5 декабря.

Согласно документу, Нацбанку также целесообразно обновить стратегию управления золотовалютными резервами и график пополнения золотовалютных резервов на среднесрочную перспективу.

«О заседании Совета НБУ

5.12.2019. Пресс - релиз

Совет НБУ рассмотрел вопрос »О состоянии золотовалютного резерва Национального банка Украины и ситуацию на валютном рынке Украины»

Совет Национального банка Украины решил:

  1. Информацию Правления Национального банка Украины (докладчик - заместитель Председателя Олег чури) и от членов Совета Национального банка Украины (Виталия Шапрана, Александра Петрика и Виктора Козюка) принять к сведению.
  2. Одобрить доработаны с учетом результатов обсуждения рекомендации Правлению Национального банка Украины.
  3. Признать деятельность Правления Национального банка Украины в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году неэффективной и такой, что не соответствует вызовам современного развития Украины.
  4. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Голова Совета Богдан ДАНИЛИШИН»



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