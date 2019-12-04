Три страны: Кто больше всех проиграет от прекращения украинского транзита

Последствия возможного прекращение транзита российского газа через Украину стали предметом внимания со стороны немецких ученых из Института по изучению экономики энергетики (EWI) при Кельнском университете.



Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на результаты исследований, если в январе 2020 года поставки газа по украинской ГТС будут остановлены, от этого пострадают три страны Евросоюза.





Немецкие ученые утверждают, что накопленных запасов газа странам ЕС будет достаточно для уверенного прохождения грядущего отопительного сезона даже с учетом наступления сильных морозов.



Однако европейцам не удастся избежать подорожания «голубого топлива». Но если в большинстве стран Евросоюза оно будет умеренным, то в трех странах оно будет значительным. При этом, для одной страны оно может обернуться большими потерями.



Судя по цифрам, приведенным в докладе, речь идет о таких странах, как Румыния, Болгария и Греция.



Так, в Румынии цены на газ подскочат на 18%, в Болгарии – на 24%, в Греции – на целых 45%, что в сравнении с ростом цен в других странах ЕС выбивается из общей картины.



Чтоб понимать, насколько тяжело придется потребителям из вышеперечисленных стран, которые считаются бедными странами Евросоюза, достаточно сказать, что в более благополучных Германии, Дании, Нидерландах, Чехии, Швеции, Бельгии, Великобритании, Ирландии и Франции, рост цены на газ составит от 3 до 5%.

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