Европейские "Оскары": трудный выбор

В 1988 году, когда Европа ждала падения Берлинской стены, знаменитые киномэтры решили объединить усилия в пользу искусства на пока еще разделенном границами и блоками континенте. Так свет увидела Европейская киноакадемия, учредившая собственную премию. __Она стала главной кинематографической наградой объединенной Европы, выступив своего рода альтернативой "Оскару". В этом году киноакадемики награждают лауреатов в Берлине, как и 30 лет назад. Итак, кто значится в шорт-листе?

Фаворитом жюри в этом сезоне стала... "Фаворитка" грека Йоргоса Лантимоса. Драматическая комедия известного абсурдиста повествует о нешуточных страстях при дворе английской королевы Анны в исполнении великолепного трио Рэйчел Вайс, Эммы Стоун и Оливии Колман. Последняя за роль королевы удостоилась "Оскара" как лучшая актриса года.

Итало-французская драма Марко Беллоккьо "Предатель" выдвинута на награждение сразу в 4 номинациях. В основе сюжета - реальная история Томмазо Бушетты, чьи показания привели к крушению империи сицилийской мафии и аресту 400 человек. Сыгравший Бушетту Пьерфранческо Фавино претендует на звание лучшего европейского актера года.

Европейская киноакадемия включила в перечь фаворитов и картину "Офицер и шпион" Романа Полански. Исторический триллер повествует о громком судебном процессе в истории Франции - деле Дрейфуса. Наблюдатели спорят, удастся ли киноакадемикам абстрагироваться от разбирательств вокруг самого Полански, в частности, после обнародованного французской актрисой обвинения в изнасиловании многолетней давности. На этом фоне в Париже показы "Офицера и шпиона" сопровождались скандалами. Не обошлась без громких заявлений в адрес Полански и на Венецианском фестивале, где его фильм получил Гран-при жюри.

В главной категории "Лучший европейский фильм" значится и картина Педро Альмодовара "Боль и слава". Сыгравшему главную роль Антонио Бандерасу прочат награду киноакадемиков за лучшую мужскую роль - вслед за аналогичным решением жюри Каннского фестиваля. "Боль и слава" во многом автобиографична, сам Альмодовар признался, что основные сюжетные линии "брал из жизни, а затем они обрастали выдуманными подробностями".

Есть среди номинантов премии этого года и аутсайдеры, уже успевшие заявить о себе достаточно громко. Немецкий режиссер Нора Фингшайдт пока за пределами Германии малоизвестна, однако ее картине о судьбе ребенка с особенностями развития ("Крушитель системы") прочат и бурный зрительский интерес, и престижные награды киноакадемиков. Роль девятилетней девочки, брошенной матерью, пронзительно сыграла Хелена Ценгель, выдвинутая в номинации "Лучшая актриса года".

Еще один аутсайдер - французский режиссер Ладж Ли. Спустя полтора столетия он вернулся в описанные Гюго кварталы Парижа, чтобы констатировать: с тех пор там мало что изменилось. Фильм "Отверженные" получил награду жюри Каннского фестиваля, в Берлине он претендует на премию лучший кинодебют,

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