АНОНС Слова № 48 1377 ВИДЕО

В Лондоне проходит юбилейная встреча стран – представителей северо-атлантического альянса. Встреча, на которую главы государств собрались в не в лучшем настроении. Очень уж много противоречий сегодня внутри блока. Одно только высказывание президента Франции Макрона о "смерти мозга" НАТО чего стоит. Кстати, во время совместной пресс-конференции с американским президентом Дональдом Трампом, Макрон заявил , что не отказывается от своего заявления, хотя и знает о реакции, которую оно вызвало. Самая яркая реакция на слова Макрона, напомню, была у турецкого лидера Эрджепа Эрдогана, который посоветовал президенту Франции проверить свой собственный мозг.

И ведь нам – украинцам тоже следовало бы обеспокоиться мозгом Макрона, ведь на носу Нормандская встреча в Париже, от которой все так много ждут. Так, на координационном совещании в Офисе президента утвердили аж пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины. Кроме того, в ходе норманнского саммита состоится первая встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина. Что ж, как говорится, доживем до понедельника.

Сегодня в анонсе очередного номера газеты Слово мы как обычно расскажем вам о том, что нового и интересного произошло на этой неделе в стране и в мире и что нашло отражение на страницах нашей газеты.

Никита Додон «Бунт как цель политического беснования»

Горячие споры вызвал в Украине публичный показ видеозаписи оскорблений главы нашей державы дамами из НГО, угрожавшими президенту Зеленскому «пророчествами» скорого убийства. За такие деяния, согласно Закону следует наказывать. Но ещё важней установить мотивы ругальщиц, их подельников и вероятных заказчиков такого примитивного, но общественно-опасного явления, вредящего авторитету страны. И что же – так называемую Марусю Зверобой, кричавшую президенту «тебя взорвут, тебя надо мочить в сортирах» как то привлекут к ответственности или все сойдет с рук?

-

Ни в государствах Евросоюза, ни в США, ни в иных обществах с «цивилизованной» культурой общения граждан и функционирования общественных институтов не прощают даже нарушение ПДД (даже VIP-лицам). И правоохранительные службы «евроинтегрируемой» Украины, как принято, начали проводить «расследование». При этом из-за «депутатского статуса» С. Фединой первой на допросы вызвали ее старшую партнершу А. Самбул. Но не тут-то было: позеры-бунтарки, чтобы помешать ходу расследования дерзнули устраивать флешмобы против… правомерного реагирования правоохранителей из Госбюро расследований (ГБР). Почему-то они пытаются убедить следователей и общественность, что им «можно» не только совершать правонарушения, но и уклоняться от полагающейся ответственности. «Зверобой» и Ко настроены отстаивать свои принципы: им – вольницу, неприятелям – любые оскорбления и угрозы, которые подскажет фантазия режиссеров их «протестных акций». Кто же внушил «Марусе Зверобой» такую склонность к «беспределу», кто её научил такой «азиатчине»?

-

Об этом вы и узнаете, прочитав материал Никиты Додона.

Игорь Назаренко. «Злая воля или объективный процесс?»

В низком уровне образованности украинцев виновата царская Россия и СССР. Об этом заявил 3 декабря преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании «Новое время». «Уровень образованности, до которого докатилась Украина просто удручает и даже пугает», — написал он. По его мнению, это произошло из-за царской России, которая якобы столетиями выхолащивала интеллектуальный потенциал украинцев, подавляя попытки народа развивать собственные науку, культуру и искусство.

-

Не могу сказать, на сколько Иван Компан является ученым, мы не знакомы, но в данном случае он выступает в роли пропагандиста. Как к пропагандисту к нему не может быть вопросов. У пропагандиста есть заказчик, его точка зрения и продвигается, как говорится: ничего личного…

Однако, в связи с тем, что идеи, которые распространяет Копман доминируют в информационном пространстве страны, нам следует самим разобраться, так ли это на самом деле?

Я не собираюсь быть адвокатом царской России, хотя на мой взгляд пагубное влияние на украинский народ царизма тоже сильно преувеличено, но что касается наследства полученного нами в 1991 году, за счет которого мы все еще живем все эти годы, то с какой луны оно на нас тогда свалилось?

Я еще помню листовки, в которых экономика Украины в составе СССР, сравнивалась с экономикой Франции. По площади больше любой из зарубежных стран Европы, включая Францию и только что объединившуюся Германию, Украина была «второй среди равных» в советской сверхдержаве. На 1 января 1991 в УССР жили 51 миллион 944 тысячи человек – больше, чем в любой другой союзной республике, кроме РСФСР, или примерно, как в пяти Бельгиях или четырех Нидерландах. С тех пор мир ушел вперед, а мы обезлюдили и обнищали

-

Почему же так произошло, почему Украина деградировала как страна, а украинцы, как народ все постсоветские годы – читайте в колонке редактора.

Светлана Чумаченко. «Финал конкурса «Мисс Академия – 2020».

Инна Чайчук. «Одесская юридическая академия отмечает 22-летие: университет поздравили почетные гости».

НУ «ОЮА» исполнилось 22 года! Для вуза возраст вроде бы и небольшой. Но если учесть, сколько всего за эти годы сделано, становится ясно, что пройден огромный путь.

-

О том, как университет отпраздновал свой очередной день рождения, кто был в числе гостей, а также о ярком, красочным шоу – финале конкурса «Мисс Академия», которым завершился праздник, читайте в материалах Светланы Чумаченко и Инны Чайчук.

-

Ну а мы еще раз напоминаем, что все те статьи, о которых только что рассказали и еще много интересного вы найдете на страницах газеты «Слово».