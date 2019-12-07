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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Категория: Новости / Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

На Белом острове в Новой Зеландии произошло извержение вулкана, в результате которого погиб как минимум один человек, еще десятки получили ранения. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Как сообщают в полиции, около 50 человек находились на Белом острове или вблизи него в момент, когда вулкан вспыхнул. Отмечается, что остров находится примерно в 48 километрах от восточного побережья Северного острова Новой Зеландии.

"Я могу подтвердить, что есть один смертельный исход, и на основании имеющейся у нас информации, вероятно, будет больше",
 - рассказал заместитель комиссара.


Источник: 112



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