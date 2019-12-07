На Белом острове в Новой Зеландии произошло извержение вулкана, в результате которого погиб как минимум один человек, еще десятки получили ранения. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как сообщают в полиции, около 50 человек находились на Белом острове или вблизи него в момент, когда вулкан вспыхнул. Отмечается, что остров находится примерно в 48 километрах от восточного побережья Северного острова Новой Зеландии.



"Я могу подтвердить, что есть один смертельный исход, и на основании имеющейся у нас информации, вероятно, будет больше",

- рассказал заместитель комиссара.